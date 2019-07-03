Кириенко отметил "фантастический результат" проекта "Бережливая поликлиника"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Проект по повышению эффективности работы учреждений здравоохранения "Бережливая поликлиника" показывает "фантастический результат". Об этом заявил в среду первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на форуме "Производительность 360", который проходит в Нижнем Новгороде.

"Два года назад Минздрав запустил проект "Бережливая поликлиника", надеялись, что 20-30% экономии это даст, а в реальности фантастический результат. Время ожидания пациентом очереди в ряде случаев сократилось в 18-20 раз", - сказал Кириенко.

По его словам, эффективность работы врача благодаря реализации проекта повысилась "раза в три".

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года Минздравом совместно с госкорпорацией "Росатом". С 2019 года проект по внедрению новой модели медицинской организации с переходом на "бережливые" технологии стал частью одного из восьми федеральных проектов нацпроекта "Здравоохранение". Выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин поручил правительству уже в 2019 году утвердить высокие стандарты "бережливых поликлиник".

Суть "Бережливой поликлиники" - в сбережении ресурсов и времени всех участников процесса. Для этого была разработана новая логика приема и распределения посетителей, работы врачей и лабораторий, больные и здоровые пациенты были разведены по разным коридорам. В соответствии с поручением президента России Минздрав разработал 21 критерий, которым должны соответствовать "бережливые поликлиники", а до конца года создаст на их основе унифицированную модель.