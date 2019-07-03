Орешкин заявил, что нацпроект по производительности труда продолжится после 2024 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Нацпроект по повышению производительности труда не закончится после 2024 года, а, наоборот, будет расширяться. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме "Производительность 360".

"Жизнь 2024 годом не заканчивается. Поэтому нацпроект будет набирать обороты и все больше и больше сфер и компаний", - сказал он.

"Все нацпроекты, которые у нас есть, они, де факто, все ведут к повышению производительности труда. Повышение качества здравоохранения ведет к тому, что люди меньше болеют, становятся более активными - это, очевидно, повышение производительности труда. Инвестиции в образование, повышение квалификации - это новые знания для повышения производительности труда. Поэтому, все, что сейчас делается, как раз интегрально приведет к росту производительности труда. Чтобы достичь общей цели, нужно работать над каждым элементом, и в каждом элементе достигать максимальных результатов", - также отметил министр.

В ходе пленарной дискуссии Орешкин отметил важность понимания того, что производительность труда - "это не про то, как много человек работает". "Это про то, как мало он делает ненужной работы в процессе своей работы. Поэтому повышение производительности - это не про сокращение, не про увеличение рабочего времени, это про высвобождение рабочего времени для реальной работы, реального результата", - сказал он.

Второй федеральный форум "Производительность 360" проходит 2-3 июля в Нижнем Новгороде. Участники обсуждают реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". В фокусе участников актуальные вопросы внедрения бережливых технологий в промышленности, здравоохранении и образовании. В этом году участниками форума стали более 500 человек из 85 регионов.