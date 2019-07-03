На "Острове 10-22" будут готовить управленцев по работе с данными в сфере образования

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) на "Острове 10-22", проведет серию интенсивов под названием "факультет CDO" для участников, желающих стать управленцами, специализирующимися на работе с данными в сфере образования. Об этом в среду сообщила пресс-служба АСИ.

Образовательный интенсив "Остров 10-22" пройдет с 10 по 22 июля в Москве в Сколковском институте науки и технологий. Цель "Острова" - создание и развитие команд региональных университетов, которые смогут реализовать системные изменения в сфере подготовки кадров для технологического развития. В нем примут участие 1,5 тыс. человек, включая более 100 команд университетов и научно-образовательных центров. Организаторами образовательного интенсива "Остров 10-22" выступают Министерство науки и высшего образования, Сколтех, Фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Агентство стратегических инициатив, Университет 20.35 и Платформа НТИ.

Факультет управления на основе данных CDO, тесно связанный с другими лабораториями "Острова 10-22" в области развития сквозных технологий и инноваций в образовании, предполагает участие лучших российских и иностранных экспертов по работе с данными. В форматах лабораторий и мастер-классов в занятиях примут участие российские управленцы, а также представители АСИ, Платформы НТИ, Сбербанка, компаний "Мегафон", Acronis, Big Data Team и др.

"На "Острове 10-22" в Сколковском институте науки и технологий Центр цифрового развития Агентства стратегических инициатив запустит факультет управления на основе данных CDO - образовательные интенсивы для участников, выбравших себе роли chief data officer и chief education officer (управление в области работы с данными и управление образовательными процессами - прим. ТАСС). <…> Им предстоит освоить ключевые навыки и стать управленцами по работе с данными (CDO), отвечающих за сбор, анализ, хранение и переход к управлению, основанному на информации вузов", - говорится в сообщении.

В подготовке по направлению сhief data officer будут участвовать 114 слушателей, это направление выбрали 111 участников ежегодного интенсива "Остров 10-22". На факультете CDO для них также пройдет отдельный образовательный интерактив по безопасной работе с данными и выстраиванию соответствующей инфраструктуры.

На "Острове 10-22" команды из российских вузов под руководством специалистов Высшей школы экономики будут разрабатывать проекты по внедрению цифровой модели университета. Участникам будут представлены примеры успешного внедрения цифровых решений, связанных с разработкой индивидуальных образовательных траекторий, - управлением расписанием студентов, применением новых подходов в подготовке ИТ-специалистов и трансформации бизнес-процессов. Участники "Острова 10-22" также будут работать над межуниверситетским исследовательским проектом, предполагающим использование цифровых данных для повышения успеваемости студентов.

История "Острова"

Первый образовательный интенсив "Остров 10-21" прошел летом 2018 года на острове Русский во Владивостоке. Там впервые были определены принципиально новые подходы и практики интенсивного обучения с применением технологий искусственного интеллекта, сбором цифрового следа, формированием индивидуальных образовательных траекторий.

Основной задачей второго интенсива на базе Сколтеха станет развитие управленческих команд региональных вузов, которые смогут реализовать системные изменения, обеспечивающие технологический прорыв.

Для вузов участие в "Острове" станет началом взаимодействия с НТИ - программой по созданию условий для вывода российских прорывных технологий на международные рынки. Задачи и возможности НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.