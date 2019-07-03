Орешкин считает важным вовлечение образования и госуправления в нацпроект по труду

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Орешкин отметил важность более активного вовлечения сферы образования и госуправления в нацпроект повышения производительности труда.

"Что очень важно, и о чем мы сегодня будем говорить на площадках, это более активное вовлечение сферы образования, сферы госуправления. У нас есть очень хорошие примеры - Нижегородская область", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах форума "Производительность 360".

Министр отдельно отметил активное развитие сферы здравоохранения в проекте производительности труда.

"Здравоохранение очень активно развивается. Здесь большое спасибо Росатому, который активно помог развивать этот проект вместе с министерством здравоохранения. Мы видим "бережливые поликлиники", видим другие учреждения. Здравоохранение здесь является передовиком и лидером", - добавил он.

Орешкин подчеркнул, что регионы начинают более активно вовлекаться в нацпроект, так как чувствуют конкуренцию со стороны тех, кто подключился к проекту раньше.

"На самом деле те регионы, которые понимали, о чем идет речь, быстро включились [в нацпроект по повышению производительности труда], начали быстро демонстрировать хорошие результаты. Мы видели, что не все регионы сразу захотели входить в проект, мы видели 2017-2018 года часть регионов думала, что это не важно, не принесет никакого результата, что это не интересно с точки зрения региональной политики. Что сейчас: увидев, каких результатов достигают другие регионы, регионы понимают, что надо двигаться в этом направлении, сейчас активность [регионов] очень серьезно возрастает", - сказал Орешкин.