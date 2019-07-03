К 2027 году в Карелии ликвидируют 55 свалок

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 июля. /ТАСС/. Власти Карелии займутся рекультивацией и ликвидацией 55 свалок на территории республики после строительства в регионе двух мусоросортировочных комплексов в рамках национального проекта "Экология". Об этом в среду ТАСС сообщил министр по природопользованию и экологии Алексей Щепин.

"На территории Карелии есть 55 свалок, включая 17 санкционированных. К 2027 году мы должны их ликвидировать. После строительства объектов сортировки эти свалки необходимо переработать, отсортировать и цивилизованно сжечь или захоронить", - сказал собеседник агентства.

Ликвидация свалок станет вторым этапом развития системы обращения с твердыми бытовыми отходами. По оценкам специалистов ведомства, площадь, требующая рекультивации, составит 90 га, стоимость работ оценивается в 1,5 млрд рублей. После этого, судьбу восстановленных территорий будут решать их собственники.

"Там, где свалки не санкционированы, как правило, это земли лесного фонда. [После восстановления] там появится лесной массив, если это земли сельхоз назначения, то там появится поле. Все будет происходить в соответствии с назначением. Что касается санкционированных свалок, то по ним решения будут принимать муниципальные образования", - прокомментировал Щепин.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Экология" в Карелии планируется строительство двух мусоросортировочных комплексов в местечке Орзега под Петрозаводском и поселке Майгуба Сегежского района, где уже существуют свалки. По словам министра, данные полигоны сохранят, но модернизируют. Вместо устаревших свалок рядом с сортировочными комплексами должны появиться современные полигоны, предполагающие гидроизоляцию, газо- и водоотведение. "Это целый объект, который должен сегодня отвечать экологическим требованиям, он максимально снижает нагрузку на экологию", - отметил министр.

Новые полигоны будут принимать отходы из других районов республики для последующей сортировки и переработки. Выбор в пользу именно этих точек министр объяснил тем, что свалки представляют собой одни из самых крупных площадок для хранения ТКО в республике. Кроме того, транспортировка отходов к ним экономически выгодна и не скажется на тарифе за вывоз мусора.

Согласно утвержденному плану развития системы обращения с отходами, которую в регионе обновляют в рамках национального проекта "Экология", к 2024 году 59% ТКО должны будут проходить обязательный этап сортировки. После этого примерно четвертая часть мусора уйдет на переработку, а оставшуюся превратят в RDF-топливо или утилизируют на современных мусорных полигонах. До 13 июля проект схемы обращения с ТКО находится на стадии общественных обсуждений. Окончательно документ должны принять до 15 сентября.