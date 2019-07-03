Путин поручил продумать механизм приоритетного правового регулирования в цифровой среде

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по созданию механизма рассмотрения в приоритетном порядке вопросов нормативно-правового регулирования цифровой экономики. Правительству совместно с администрацией президента, Федеральным Собранием и при участии экспертного сообщества поручено представить свои предложения до 31 августа 2019 года. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Создание системы правого регулирования цифровой экономики, разработка и принятие необходимых для этого законов предусмотрено федеральным проектом "Нормативное регулирование цифровой среды" нацпроекта "Цифровая экономика".

Кроме того, Путин поручил разработать и утвердить до 31 октября 2019 года в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика" план по совершенствованию госуправления путем внедрения цифровых технологий, а также обеспечить реализацию этого плана.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 г. включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 г. Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн руб.