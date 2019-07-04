Набиуллина назвала проблемы, мешающие успешной реализации нацпроектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала проблемы, которые создают риски для успешной реализации нацпроектов и достижения устойчивого роста экономики. Об этом она сообщила на Международном финансовом конгрессе.

"В этом году правительство приступило к реализации национальных проектов, которые призваны снять структурные ограничения. Эти проекты, предполагающие инвестиции в образование, здравоохранение, инфраструктуру, при эффективном управлении должны сработать. Но есть две серьезные проблемы, которые нельзя замалчивать, если мы действительно хотим устойчивого роста экономики", - заявила она.

По словам главы ЦБ, в России нужно создавать стимулы для развития частных инвестиций и предпринимательской инициативы. "Государственные инвестиции не могут подменить частные. И даже при успешной реализации нацпроектов в их государственной части нет никакой гарантии, что они создадут соразмерный мультипликативный эффект через расширение частных инвестиций", - отметила она.

Также Набиуллина заявила, что необходимы структурные изменения, но при этом она подчеркнула, что "никаких простых решений не бывает".

"Вторая [проблема]. Структурные изменения - это время. Мы сначала из-за высоких цен на нефть, потом - из-за необходимости сконцентрироваться на укреплении макроэкономической стабильности, откладывали проведение многих назревших структурных реформ, а теперь хотим быстрого результата. В итоге мы снова оказываемся в ловушке "поиска простых решений", когда ищем, где светло. И почему-то обычно все поиски решения при таком подходе приводят в Центральный банк <...> Я должна в очередной раз констатировать, что никаких простых решений не бывает", - добавила Набиуллина.