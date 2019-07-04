Источник: Акимов одобрил концепцию электронного паспорта

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий в том числе вопросы развития цифровой экономики, одобрил концепцию перехода на электронные паспорта, предложенную НИИ "Восход" и Гознаком и поддержанную Минкомсвязью. Об этом ТАСС сообщили два источника.

Ранее о том, что Акимов одобрил одну из предложенных концепций писала газета "Ведомости", по информации которой в России может появиться две версии паспорта - на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищенном мобильном приложении. Как отмечает издание, приложение будет содержать цифровую копию паспортных данных, которые также будут записаны на чип карты, и иметь доступ к цифровому профилю и электронной подписи гражданина. Эти концепции, утверждала газета, разрабатывали подведомственный Минкомсвязи НИИ "Восход" и Гознак.

"Вице-премьером РФ Максимом Акимовым поддержана концепция электронного паспорта", - сказал собеседник ТАСС, отметив, что, по его данным, речь идет о концепции, предложенной Минкомсвязью.

Другой собеседник агентства, со своей стороны, подтвердил, что Акимов одобрил концепцию, разработанную НИИ "Восход" и Гознаком.

По информации "Ведомостей", планируется, что первые электронные паспорта могут начать выдавать с июля 2020 года, выпуск бумажных паспортов может прекратится в начале 2023 года, а заменить бумажные удостоверения на электронные планируется до декабря 2028 года.

О цифровом паспорте

Минкомсвязь совместно с МВД, Минэкономразвития и другими ведомствами обсуждают детали проекта внедрения нового формата паспорта, который будет представлять собой карточку размером с банковскую со встроенным чипом и фотографией. Предполагается, что в паспорте с чипом будут "зашиты" отпечатки пальцев его владельца для биометрической идентификации, а также электронная подпись. Вероятно, что паспорт с чипом будет выдаваться сроком на 10 лет, при этом нельзя будет одновременно владеть двумя паспортами - бумажным и электронным.

В ноябре 2018 года Акимов сообщал, что правительство обсуждает идею предъявления таких документов, как паспорт и водительское удостоверение, с помощью нового приложения. По его словам, речь идет о предъявлении документов для совершения юридически значимых операций.