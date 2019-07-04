{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Голикова считает необходимым мотивировать граждан к отказу от фастфуда

Вице-премьер считает, что россиян нужно мотивировать к смене поведенческой модели питания

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Отсутствие натурального производства в городах сказывается на качестве и безопасности потребляемых продуктов, в связи с этим необходимо мотивировать людей к отказу от фастфуда и смене поведенческой модели питания. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме.

"В отсутствие натурального производства в городах при большом выборе продуктов питания приоритетное значение приобретают вопросы их безопасности и качества, качества сырья, из которого эти продукты изготавливаются. Данные проблемы планируется решать, формируя у граждан мотивацию к смене поведенческой модели питания, отказу от фастфуда и переходу на современные технологии питания", - сказала она, уточнив, что этому посвящены основные мероприятия нацпроекта "Демография" в части здорового образа жизни и здорового питания.

Голикова подчеркнула, что в то же время экологическая ситуация формирует потребность в повышенном получении витаминов, нутриентов и других полезных веществ, позволяющих снизить вредные факторы окружающей среды и сохранять оптимальный уровень здоровья.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
Дума в приоритетном порядке рассмотрит законы по реализации нацпроектов
Как сообщил председатель палаты Вячеслав Володин, до конца весенней сессии могут быть приняты девять из них
Читать полностью