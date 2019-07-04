Голикова считает необходимым мотивировать граждан к отказу от фастфуда

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Отсутствие натурального производства в городах сказывается на качестве и безопасности потребляемых продуктов, в связи с этим необходимо мотивировать людей к отказу от фастфуда и смене поведенческой модели питания. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме.

"В отсутствие натурального производства в городах при большом выборе продуктов питания приоритетное значение приобретают вопросы их безопасности и качества, качества сырья, из которого эти продукты изготавливаются. Данные проблемы планируется решать, формируя у граждан мотивацию к смене поведенческой модели питания, отказу от фастфуда и переходу на современные технологии питания", - сказала она, уточнив, что этому посвящены основные мероприятия нацпроекта "Демография" в части здорового образа жизни и здорового питания.

Голикова подчеркнула, что в то же время экологическая ситуация формирует потребность в повышенном получении витаминов, нутриентов и других полезных веществ, позволяющих снизить вредные факторы окружающей среды и сохранять оптимальный уровень здоровья.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.