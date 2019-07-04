В Карелии появится экотехнопарк для производства продукции из вторсырья

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 июля. /ТАСС/. Переработкой и производством продукции из вторсырья в Карелии займутся предприятия первого экотехнопарка. Площадка, согласно планам правительства республики в рамках национального проекта "Экология", должна появиться до 2024 года, сообщил ТАСС министр по природопользованию и экологии региона Алексей Щепин.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Экотехнопарк должен появиться в Карелии до 2024 года, даже раньше. Мы хотим создать свою площадку, чтобы малый бизнес перерабатывал объемы мусора, которые возможно и рентабельно перерабатывать здесь. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы бутылку не просто дробили и отвозили в другие регионы, интересно, чтобы здесь производили из нее хотя бы крошку, из которой уже строят площадки, трубы и другие продукты. Мы будем стараться по каждой фракции - бумага, стекло - собирать здесь", - рассказал собеседник агентства.

По словам Щепина, для строительства производств, занимающихся вторсырьем, власти республики будут привлекать инвесторов, в том числе те компании, которые уже сегодня занимаются раздельным сбором отходов у жителей крупных городов Карелии.

Всего в республике за год образуется порядка 200 тыс. тонн мусора, из которых на сегодняшний день получают не более 5% полезной фракции. Такой результат следствие работы частных фирм, которые сейчас занимаются раздельным сбором отходов в ряде городов. После повсеместного перехода на раздельный двухкомпонентных сбор ТКО (пищевые и непищевые отходы) в 2024 году и строительства мусоросортировочных комплексов, в Карелии смогут выделять до 20-25% полезной фракции, пригодной для переработки.

Если по итогам общественных обсуждений в регионе примут решение преобразовывать остатки отходов в RDF-топливо, то доля переработки вырастет до 80%. Для этого Карелии придется построить специализированную котельную, которая сможет работать на такого рода питании.

"В конечном счете, мы до 80% мусора можем пускать в переработку и получать из него либо продукты народного потребления, либо тепловую, электрическую энергию, которая в свою очередь может использоваться на технопарках. Такие проекты есть, мы их обсуждаем", - отметил министр.