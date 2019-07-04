Дума в приоритетном порядке рассмотрит законы по реализации нацпроектов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законодательные инициативы кабмина, касающиеся реализации нацпроектов, до конца весенней сессии могут быть приняты девять из них. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

"По поручению президента Владимира Владимировича Путина Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит правительственные инициативы, которые станут основой реализации национальных проектов. Мы планируем рассмотреть из 24 приоритетных законопроектов, которые должно подготовить правительство, девять - в весеннюю сессию, и 15 - в осеннюю", - сказал он журналистам в четверг.

Спикер подчеркнул, что недопустимо откладывать решение вопросов, касающихся повышения уровня жизни россиян, поддержки семей, доступности жилья и развития цифровых технологий.

Президент РФ Владимир Путин в среду поручил ускорить подготовку всех необходимых для реализации нацпроектов документов, а законодателям - принять их по возможности до конца текущей весенней сессии.