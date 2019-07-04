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Дума в приоритетном порядке рассмотрит законы по реализации нацпроектов

Как сообщил председатель палаты Вячеслав Володин, до конца весенней сессии могут быть приняты девять из них

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законодательные инициативы кабмина, касающиеся реализации нацпроектов, до конца весенней сессии могут быть приняты девять из них. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

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"По поручению президента Владимира Владимировича Путина Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит правительственные инициативы, которые станут основой реализации национальных проектов. Мы планируем рассмотреть из 24 приоритетных законопроектов, которые должно подготовить правительство, девять - в весеннюю сессию, и 15 - в осеннюю", - сказал он журналистам в четверг.

Спикер подчеркнул, что недопустимо откладывать решение вопросов, касающихся повышения уровня жизни россиян, поддержки семей, доступности жилья и развития цифровых технологий.

Президент РФ Владимир Путин в среду поручил ускорить подготовку всех необходимых для реализации нацпроектов документов, а законодателям - принять их по возможности до конца текущей весенней сессии.

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