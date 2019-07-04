Активное долголетие. Как в Тамбовской области ставят на ноги лежачих больных

Сегодня в России все "громче" и чаще говорят о назревших проблемах в системе социального обслуживания. Решению этих непростых и наболевших вопросов будет во многом способствовать национальный проект "Демография", среди целей которого - продление активного долголетия и внедрение принципиально новых сервисов в домах для проживания пожилых людей. Только в Тамбовской области на эти задачи будет направлено свыше 830 млн рублей до конца 2024 года.

Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов - одно из самых крупных социальных учреждений региона, в нем одновременно проживают почти триста человек. Среди них есть люди, которые перенесли инсульт, утратили возможность говорить, обсуживать себя. В рамках пилотной программы системы долговременного ухода принципы работы здесь претерпели важные изменения. Сотрудники теперь не просто заботятся о бабушках и дедушках, но и стараются восстановить утраченные ими функции.

Важную роль при этом играет эрготерапия - специальная гимнастика, развивающая моторику рук, которая, в свою очередь, затем помогает восстановить речь, поскольку это взаимосвязанные процессы. После таких занятий подопечные заново учатся держать ложку, принимать туалет, выполнять несложные бытовые действия - помыть посуду или застегнуть пуговицу.

О том, как происходит модернизация социального обслуживания, читайте на портале "Будущее России. Национальные проекты", корреспондент которого посетил Сосновский дом-интернат и узнал о нелегкой судьбе тех, кто в нем живет. Оператором портала является информационное агентство "ТАСС".

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/646323