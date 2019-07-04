Кабмин обсудит выделение 2 млрд рублей на льготные кредиты малому бизнесу

ГОРКИ, 4 июля. /ТАСС/. Правительство РФ обсудит выделение в 2019 году дополнительных 2 млрд рублей для расширения льготного кредитования малого бизнеса в рамках профильного нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

По его словам, члены кабинета министров рассмотрят в четверг ряд вопросов, связанных с поддержкой регионов, в том числе распределят бюджетные деньги в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.

"В этом году регионы получат на федеральные проекты [являются составляющими частями национального проекта] дополнительные деньги, в общей сложности 2 млрд рублей. Это средства, которые идут на расширение льготного кредитования малых и средних компаний, увеличение числа тех, кто участвует в экономических операциях, а также на популяризацию бизнеса и ряд других направлений", - заявил премьер-министр.

Кроме того, добавил Медведев, правительство обсудит выделение отдельным регионам федеральных средств на строительство новых социальных учреждений и реконструкцию инфраструктуры. В частности, субсидии планируется выделить на модернизацию международного аэропорта Красноярска.