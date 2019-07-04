В Ульяновской области за счет нацпроекта намерены на треть снизить сбросы в водохранилище

УЛЬЯНОВСК, 4 июля. /ТАСС/. Сбросы загрязняющих веществ в Куйбышевское водохранилище в Ульяновске за шесть лет сократятся на 30% благодаря реализации нацпроекта "Экология". Об этом сообщил в четверг ТАСС министр природы и цикличной экономики региона Дмитрий Федоров.

"По проектам "Оздоровление Волги" и "Чистая вода" у нас заявлена модернизация очистных сооружений города Ульяновска и города Димитровграда. Это позволяет в обозримой перспективе снизить объем сброса загрязняющих веществ в Куйбышевское водохранилище более чем на 30% за период реализации национального проекта", - сказал собеседник агентства.

Министр пояснил, что уменьшение загрязняющих веществ на треть позволит снизить концентрацию загрязняющих веществ в водохранилище, а значит сократить питательный субстрат для сине-зеленых водорослей. "Все недоочищенные стоки, которые могут содержать следы органических и неорганических загрязнений, - это среда для сине-зеленых водорослей. Дальше это ведет за собой гибель рыбы", - уточнил он.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4,041 трлн рублей, в том числе 3,2 трлн - из внебюджетных источников.