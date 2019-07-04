PwC изучит для МЭР административные барьеры для роста производительности труда

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) по поручению Минэкономразвития будет выявлять административные барьеры, препятствующие реализации мероприятий национального проекта по повышению производительности труда.

"Для обеспечения качественного выполнения мероприятий Минэкономразвития РФ предлагается проведение научно-исследовательской работы (НИР) по выявлению нормативных правовых и административных ограничений, препятствующих повышению производительности труда в базовых несырьевых отраслях", - говорится в материалах конкурсной документации, размещенных на портале госзакупок.

Среди основных мероприятий национального проекта Минэкономразвития выделяет проведение сравнительного анализа российской и зарубежной регуляторной среды для выявления возможностей снижения административно-регуляторных издержек, разработку механизма ежегодного снижения административных барьеров в целях роста производительности труда, а также разработку методологии и оценки затрат предприятий на преодоление административных барьеров.

Согласно материалам портала госзакупок, компания PwC обошла в конкурсе на выполнение работ по составлению перечня административных барьеров Высшую школу экономики (НИУ ВШЭ), предложив цену в 32,2 млн рублей за выполнение контракта (НИУ ВШЭ предложила 36,3 млн рублей). Кроме того, PwC также победила в конкурсе на выполнение работы по оценке затрат предприятий на преодоление административных барьеров в базовых несырьевых отраслях экономики, заявив 36 млн рублей на выполнение контракта. PwC обошла в конкурсе НИУ ВШЭ, предложившего 40,4 млн рублей, а также РАНХиГС с заявкой в 39,5 млн рублей.

"Исполнителям предстоит отобрать пять стран, в каждой из которых будет проведен детальный анализ нормативно-правовых систем, программ по снятию и минимизации избыточных нормативно-правовых требований и процедур", - пояснили в Минэкономразвития. Для проведения "полевого" исследования будут выбраны страны, которые не только демонстрируют высокий уровень производительности труда, но и обладают сопоставимой с российской регуляторной средой. В частности, Минэкономразвития для сравнения рекомендует обратить внимание на такие страны как Германия, Франция, Швеция, Норвегия, Дания и Бельгия.

"Передовые мировые практики лягут в основу постоянно действующей программы снятия и минимизации административно-правовых барьеров. А первые предложения по внедрению передовых зарубежных практик в Российской Федерации в рамках НИР будут подготовлены уже в ноябре 2019 года", - добавили в пресс-службе министерства.