В Минстрое призвали регионы направлять на нацпроекты свои деньги, не дожидаясь федеральных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. В Минстрое, ведущем федеральный проект "Чистая вода" в рамках нацпроекта "Экология", призвали руководителей регионов не дожидаться федерального финансирования программ проекта, а начинать выполнять их за счет собственных бюджетов. Соответствующее заявление сделал заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя Андрей Чибисов.

"Поскольку 2019 год - это первый год, когда мы начинаем реализацию проекта, то, к сожалению, лимиты финансирования доводятся достаточно поздно. Субъектам не следует задерживать [из-за этого] конкурсные процедуры по объектам 2019 года, нужно объявлять конкурсные процедуры еще до доведения лимитов за счет федерального бюджета, проводить их за счет собственных бюджетов, а после того, как мы лимиты доведем, замещать собственные средства федеральными деньгами", - сказал он, выступая на совещании "О мерах, принимаемых в субъектах РФ, находящихся в пределах Уральского федерального округа, по снижению экологических рисков для здоровья населения" в резиденции полномочного представителя президента России в УрФО.

Чибисов считает, что такой подход позволит сэкономить время и ускорить старт строительно-монтажных работ.

"В ближайшее время мы будем проводить мониторинг совместно с Фондом реформирования ЖКХ, смотреть, как проходят конкурсные процедуры на территориях, если вы конкурсы еще не объявили, то мы будем обращать внимание руководителей региональных на то, что вы находитесь в зоне риска", - уточнил представитель министерства.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.