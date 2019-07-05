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Минтранс рассчитывает на тотальный инструментальный контроль за качеством дорог

Первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов отметил, что одна спецлаборатория лазерного сканирования на базе автомобиля за день может проехать со сканированием 200-300 км

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ рассчитывает на введение тотального инструментального контроля качества дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, рассказал первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

"Мы вводим тотальный инструментальный контроль не только при приемке работ, но и при диагностике", - рассказал Алафинов. Он пояснил, что одна спецлаборатория лазерного сканирования на базе автомобиля за день может проехать со сканированием 200-300 км.

"И любой регион, будь у него на то желание, может провести диагностику своих дорог достаточно быстро. Многие регионы эту работу уже начали", - добавил он.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) к концу 2024 года планируется отремонтировать более 45 тыс. км региональных дорог и 30 тыс. км улиц в городах.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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