Медведев призвал единороссов активнее заниматься разъяснительной работой о нацпроектах

"Пока, к сожалению, уровень информированности о том, что происходит [в части реализации нацпроектов], очень низкий. И здесь я вижу нашу общую проблему. Это проблема и исполнительной власти, и депутатов, и партии, поскольку она считает национальные проекты своим приоритетом. Если о них известно мало, это означает, что мы с вами не очень хорошо работаем. Нужно этим заниматься более активно", - сказал он на пленарном заседании политической конференции партии "Единая Россия".

Глава кабмина призвал проводить такую разъяснительную работу на самых разных уровнях с использованием различных информационных ресурсов.

"Это может быть и личное общение, и публикации в СМИ. Люди должны знать, что делает в целом страна для того, чтобы идти вперед. И я призываю всех принимать в этом самое активное участие", - сказал он.

Медведев также считает необходимым "периодически проверять уровень того, на сколько граждане страны погружены в ту работу", которой занимается партия в части нацпроектов.

На пленарном заседании одна из участниц рассказала Медведеву об идее создать многофункциональный интернет-портал "Нацпроекты глазами людей", в котором будет собрана информация обо всех объектах, реализуемых в рамках нацпроектов, а также будет предусмотрена возможность для граждан контролировать качество проводимых работ.

Комментируя эту идею, премьер отметил, что "национальные проекты задуманы для того, чтобы людям лучше жилось". "Если и смотреть на них [нацпроекты], то глазами тех, на кого они рассчитаны, а точно не глазами представителей того или иного ведомства, хотя у ведомства и может быть своя позиция", - добавил глава кабмина.

Медведев выразил надежду на то, что портал, который предлагается запустить, "создаст дополнительные возможности, чтобы люди могли лучше познакомиться с реальным ходом работы" по исполнению нацпроектов.