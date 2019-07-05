Минпросвещения до конца года разработает новые рекомендации для школьных психологов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минпросвещения намерено до конца 2019 года в рамках нацпроекта "Образование" разработать и апробировать методические рекомендации для школьных педагогов-психологов, сообщили ТАСС в министерстве в пятницу.

Ранее в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей сообщила, что Минпросвещения в 2019 году проводит пилотный проект в восьми регионах по организации работы психологов в школах. Как уточнили ТАСС в секретариате Голиковой, речь идет о мероприятиях в рамках федерального проекта "Современная школа". "Перечень регионов будет утвержден сентябре", - пояснили в секретариате.

В Минпросвещения рассказали ТАСС, что эта работа направлена на создание "благоприятных психолого-педагогических условий" в школе. "До конца 2019 года запланирована разработка и апробация методических рекомендаций по психологическому сопровождению учащихся, в которые войдут примерные методические комплексы, программы развития социально-эмоциональных навыков, а также разъяснения принципов функционирования системы психологического сопровождения", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в министерстве, по результатам пилотного проекта в 2020 году будут сформированы методические рекомендации по работе психологических служб в школах. Они позволят создать "единое пространство во всех школах для формирования психологически благоприятной образовательной среды", подчеркнули в Минпросвещения.

Позитивная динамика

Министр просвещения Ольга Васильева на заседании Совета отметила, что сегодня министерство фиксирует рост количества педагогов-психологов в системе образования. "Министерство просвещения вместе с [Российской] академией образования делает очень много в рамках Десятилетия детства по развитию психологической службы в системе нашего образования. Мы должны отметить позитивную динамику <...> Только в этом году количество психологов и педагогов-психологов увеличилось еще на тысячу человек по сравнению с прошлым годом", - сообщила Васильева.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что тема нехватки педагогов-психологов сегодня является "очень чувствительной". "У нас их [педагогов-психологов], по данным Росстата, сегодня 25,557 тыс. Чтобы было понятно: на две школы приходится один педагог-психолог, если перевести в понятные нам цифры. Конечно, это ничтожно мало. И, конечно, мы с министерством просвещения очень активно работаем над этой темой", - сказала Голикова.

По ее словам, ситуацию должен изменить пилотный проект Минпросвещения. "Сейчас в рамках нацпроекта "Образование" в 2019 году министерство просвещения проводит пилотный проект в восьми регионах по тому, как это должно быть организовано. Мы очень рассчитываем, что по итогам этого пилотного проекта мы подведем итоги, и у нас будет возможность внедрять это постепенно во всех, в первую очередь, школах и во всех регионах страны", - добавила Голикова.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.