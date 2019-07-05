В Думу внесены законопроекты о цифровом профиле и универсальной электронной подписи

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Законопроекты по совершенствованию правовой базы нацпроекта "Цифровая экономика" - о цифровом профиле россиян и об электронной подписи с криптографической защитой информации - внесены в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Один из внесенных в пятницу законопроектов вводит в законодательство понятие "Цифровой профиль", в котором будут собраны различные личные сведения. Цифровой профиль, как предполагается, создаст возможность автоматизированного получения данных о гражданах посредством одного окна. С помощью цифрового профиля будет обеспечиваться, в частности, идентификация и аутентификация физических и юридических лиц, получение и отзыв согласия на обработку персональных данных граждан, а также хранение сведений о гражданах и юридических лицах в электронной форме, в том числе результатов предоставления государственных и муниципальных услуг.

Второй внесенный законопроект устанавливает единое требование к универсальной усиленной квалифицированной электронной подписи: она формируется с использованием средств криптографической защиты информации. Такая подпись может быть применима в любых видах гражданско-правовых отношений и использоваться всеми участниками электронного взаимодействия. Кроме того, документ вводит понятие доверенной третьей стороны, которая будет иметь возможность подтверждать достоверность зарубежной подписи при ведении международного документооборота.

Ранее вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что сенаторы совместно с вице-премьером Максимом Акимовым и главой Минкомсвязи Константином Носковым разработали несколько законопроектов, среди которых законопроекты об универсальной электронной подписи с криптографической защитой, цифровом профиле россиян, электронных трудовых книжках и введении обезличенных персональных данных.