Толстой заявил, что активность музеев в нацпроекте "Культура" возрастет с 2020 года

МУРМАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Российские музеи в 2020 году увеличат активность по участию в национальном проекте "Культура". Такое мнение высказал в пятницу журналистам советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

"Национальные проекты идут первый год, поэтому не только музеи, но и регионы недостаточно активно участвуют в них. Потому что просто идет апробация механизмов этого участия. Первый год всегда бывают с этим сложности. Есть механизмы, есть какие-то процедуры, которые нужно научиться исполнять, - сказал Владимир Толстой. - Я абсолютно убежден, что с 2020 года и в последующие годы будет гораздо больше предложений, чем возможностей их поддержать".

По его словам, все музеи "заинтересованы в дополнительном финансировании, в возможности осуществления своих проектов".

Ранее замминистра культуры Алла Манилова указала на то, что в 2019 количество заявок от музеев на участие в нацпроекте оказалось небольшим, и призвала региональные власти помочь учреждениям консультативно и методически. Она напомнила также, что в рамках нацпроекта "Культура" на выставочную деятельность выделен 1 млрд рублей.

Нацпроект "Культура" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Проект реализуется с 1 января 2019 года. Всего нацпроект "Культура" включает в себя более 15 целевых показателей.

На исполнение нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется потратить 113,5 млрд рублей.