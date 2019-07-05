Минобрнауки объявило конкурс по созданию математических центров мирового уровня

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ утвердило правила конкурсного отбора научных центров мирового уровня (НЦМУ) и объявило прием заявок на первую очередь конкурса, победители которого получат гранты на создание четырех математических центров. Заявки принимаются до 5 августа включительно, сообщила пресс-служба министерства.

"В первую очередь в 2019 году предполагается предоставление грантов в форме субсидий на создание четырех международных математических центров (математические центры мирового уровня) и трех центров геномных исследований мирового уровня. В дальнейшем пред

Показатели работы научного центра

Конкурс по отбору математических центров, как отмечается в сообщении пресс-службы, будет проводить совет по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня совместно с Минобрнауки России. Согласно конкурсной документации, инициатором создания центра может быть руководитель организации, на базе которой планируется организовать центр.

Помимо заявки на участие в Минобрнауки необходимо предоставить проект программы создания и развития будущего математического НЦМУ. Этот документ должен содержать, в частности, информацию о наличии научных заделов, публикационной активности работников (в том числе с учетом показателей цитируемости публикаций в международных базах данных), привлечении к работе центра научных кадров, в том числе иностранных ученых, об образовательных программах с участием молодых исследователей и ряд других.

Отмечается, что максимальный размер всех грантов на создание математических центров мирового уровня до 2020 года составит не более 960,12 млн рублей, в том числе на 2019 год - до 320,04 млн рублей, на 2020 год - до 640,08 млн рублей. Кроме того, на создание и развитие центров предполагается привлечение внебюджетных средств, объем которых в 2020 году должен составить не менее 5% от размера гранта.

Целевые показатели деятельности математического центра мирового уровня, как отмечается в конкурсной документации, должны обеспечивать достижение результатов национального проекта "Наука" и входящего в его состав федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации".

В частности, среди этих показателей количество российских и зарубежных ведущих ученых, доля иностранных исследователей центра, доля исследователей центра в возрасте до 39 лет, численность российских и иностранных ученых, опубликовавших статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science Core Collection, численность аспирантов, в том числе иностранных аспирантов, и ряд других.

Центры мирового уровня

В июне глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков утвердил правила отбора организаций, на базе которых будут созданы центры геномных исследований мирового уровня. Заявки от претендентов принимаются до 15 июля.

Согласно целям нацпроекта "Наука", к концу 2020 года должно быть создано не менее четырех международных математических центров и не менее трех центров геномных исследований мирового уровня. К концу 2021 года - не менее трех научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития с участием российских и зарубежных ведущих ученых.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно).

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.