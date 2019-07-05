Кабмин внес в Госдуму поправки к законопроекту об ипотечных ценных бумагах

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство РФ направило в Госдуму поправки к законопроекту об ипотечных ценных бумагах, в соответствии с которыми предлагается актуализировать положения о включении прав требования, обеспеченных залогом прав участия в долевом строительстве, в ипотечное покрытие облигаций. Это следует из материалов, опубликованных в пятницу на сайте кабмина.

Как уточняется, поправки связаны с переходом строительной отрасли РФ на новую модель финансирования с использованием эскроу-счетов.

"Поправками предусматривается, что в случае если в ипотечное покрытие облигаций включены права требования, обеспеченные залогом прав требования участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, то при расторжении такого договора денежные средства, находящиеся на счете эскроу, подлежат перечислению на залоговый счет участника долевого строительства, права по которому переданы в залог, и должны выступать обеспечением по соответствующим облигациям", - говорится в материалах.

Поправки к законопроекту подготовлены Минэкономразвития. Проекты поправок рассмотрены и одобрены на заседании правительства РФ 27 июня 2019 года.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.

Увеличение объема ипотечного кредитования в России - одна из целей национального проекта "Жилье и городская среда". Выпуск ипотечных ценных бумаг является одним из инструментов достижения показателей.