Депутаты Госдумы положительно оценили изменения системы здравоохранения на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Делегация депутатов Государственной думы в ходе рабочей поездки в Южно-Сахалинск посетила ряд медицинских учреждений островного региона. Парламентарии отметили, что система здравоохранения в области изменилась в лучшую сторону, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе сахалинского правительства.

"Депутаты Госдумы увидели позитивные изменения в сахалинском здравоохранении <...> Такие выводы депутаты Юрий Кобзев, Валерий Елыкомов, Наталья Санина, Игорь Шубин, Рамзил Ишсарин, Анатолий Петров сделали после посещения медицинских учреждений в Южно-Сахалинске. Представители Госдумы побывали в перинатальном центре, областном онкодиспансере, городской больнице имени Анкудинова", - говорится в распространенном сообщении.

Депутаты оценили меры поддержки, предоставляемые в сфере здравоохранения. В рамках национального проекта "Здравоохранение" в регион до конца 2019 года планируется привлечь более 200 врачей. Специалисты получат "подъемные" от 1,45 до 2,6 млн рублей - в зависимости от района трудоустройства. Кроме того, участникам кадровой программы будет компенсированы до 3 млн рублей при покупке жилья и до 25 тыс. рублей в месяц в случае его аренды.

Парламентарии также отметили важность обратной связи с пациентами. С 1 апреля по инициативе врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко заработала горячая линия "1-300". Теперь по этому телефону можно получить даже талон на прием к стоматологу. За три месяца на горячую линию поступило более 42 тыс. звонков.

Благодаря еще одному новому проекту - "Диспансеризация на колесах" - сахалинцы могут пройти медицинское обследование буквально в своем дворе. Два передвижных комплекса - диагностический и рентгенологический - будут работать в различных микрорайонах Южно-Сахалинска, а затем и в других районах области.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.