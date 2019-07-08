Опубликован проект постановления о грантах на исследования в рамках нацпроекта "Наука"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Проект постановления правительства РФ "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий на проведение крупномасштабных фундаментальных научных исследований" опубликован в понедельник на Официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных актов.

Документ разработан в целях реализации основного мероприятия "Обеспечение реализации программ фундаментальных научных исследований" государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" и задачи по отбору не менее пяти масштабных научных проектов мирового уровня на российских уникальных научных установках федерального проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" национального проекта "Наука".

В проекте постановления говорится, что гранты предоставляются на конкурсной основе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям "в целях проведения крупномасштабных фундаментальных научных исследований для государственной поддержки крупных научных проектов и масштабных научных проектов мирового уровня, для получения значимых научных результатов мирового уровня дающих новые знания о законах развития природы, общества и человека".

Гранты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. Гранты планируется выделять с 2021 года.

"Учитывая особый вклад Российской академии наук в формирование государственной научной и научно-технической политики, проект постановления предусматривает участие Академии на всех этапах организации проведения крупномасштабных фундаментальных научных исследований, включая определение совместным советом Российской академии наук и Минобрнауки России тематик проектов крупномасштабных фундаментальных научных исследований и критериев их отбора, а также участие в экспертизе, представляемых на конкурс заявок", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно). Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.