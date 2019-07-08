Минфин предлагает разрешить подавать сведения по валютным операциям через "Одно окно"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минфин РФ разработал проект постановления правительства, разрешающий резидентам и нерезидентам подавать подтверждающие документы и информацию по валютным операциям в электронном виде через систему "Одно окно" АО "Российский экспортный центр". Проект постановления размещен в понедельник на портале правовой информации.

Проектом постановления устанавливаются дополнительные возможности для органов валютного контроля направлять резидентам и нерезидентам запросы о представлении подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, а также для резидентов и нерезидентов направлять органам контроля подтверждающие документы и информацию в электронной форме через информационную систему "Одно окно" АО "Российский экспортный центр", говорится в проекте.

Проект постановления разработан в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".