Власти Карелии готовы перенести мусорный полигон в Сегежском районе на другую площадку

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июля. /ТАСС/. Власти Карелии готовы отказаться от планов по строительству полигона и мусоросортировочного комплекса на месте старой свалки в поселке Майгуба Сегежского района в Карелии, переориентировав проект на площадку на пересечении двух федеральных трасс - "Кочкома - Костомукша" и "Кола". Об этом во время прямого эфира в официальной группе правительства Карелии "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

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"Полигон был приближен к Майгубе только в том контексте, что надо ликвидировать старую свалку. Экономически и логистически нас больше устраивает место на стыке двух федеральных трасс: "Кочкома - Костомукша" и трассы "Кола", - сказал Парфенчиков.

Появление двух современных мусорных полигонов и мусоросортировочных станций в Орзеге под Петрозаводском и поселке Майгуба Сегежского района предполагает обновленная схема обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО), которую разрабатывают в Карелии в рамках национального проекта "Экология". В социальных сетях жители Сегежского района начали активно высказываться против строительства полигона в Майгубе. По словам Парфенчикова, если полигон в Орзеге, по сути, не имеет альтернатив с точки зрения перевозки ТБО, то положение второго участка для сбора отходов может обсуждаться.

"Если по Орзеге, наверное, мы не найдем других решений, то сегежский полигон мы можем убрать из Майгубы. Мы готовы разговаривать с населением. По сути, это полуостров Онежского озера, который сжат со всех сторон. Кто принимал решение об устройстве свалки в этом месте - это уже история", - отметил губернатор, подчеркнув, что и в Орзегу, и в Майгубу уже несколько десятилетий легально свозят мусор.

Ввоз мусора из других регионов

Парфенчиков также в очередной раз отверг слухи о возможном ввозе отходов в Карелию из других регионов. Сегодня для этого республике пришлось бы публично заключать соответствующее соглашение с другими субъектами страны, чего нет в планах правительства. Для больших гарантий жителям республики губернатор поручил своей администрации рассмотреть возможность максимально усложнить процедуру подписания такого документа.

"Это поручение администрации я дал, но пока нам сложно, потому что есть федеральное законодательство, которое предполагает соглашение [между регионами, которые планируют перевозить отходы]. Нам его сложно дополнить, но, может быть, мы какой-то региональный акт или даже распоряжение правительства примем по этому вопросу, по порядку этой процедуры, максимально усложнив ее, сделав ее публичной, многоступенчатой. Сделав ее такой, чтобы она в принципе была невозможной", - заявил Парфенчиков.

Новая схема обращения с ТКО в Карелии предполагает рекультивацию и ликвидацию 55 свалок до 2027 года. Мусор с них планируется механически перебрать на мусоросортировочных комплексах, после чего часть отходов уйдет в переработку, а оставшееся захоронят на новых современных полигонах или превратят в RDF-топливо.