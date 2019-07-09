Кабмин направит более 6 млрд рублей на рекультивацию свалок в 2020 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство РФ направит более 6 млрд рублей из федерального бюджета на рекультивацию свалок в 2020 году в рамках направления "Чистая страна" национального проекта "Экология", сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

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"В рамках федерального проекта "Чистая страна" из федерального бюджета на ликвидацию/рекультивацию свалок в соответствии с паспортом нацпроекта на 2019 год направлено 1 млрд 708,18 млн рублей, на 2020 год - 6 млрд 248,79 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве не уточнили список объектов, для работ на которых регионам будут перечислены эти средства, однако отметили, что критерии для их отбора будут прежними. Они зафиксированы в постановлении правительства от 15.04.2014 № 326 и в приложении к государственной программе РФ "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы.

В 2019 году планируется завершить рекультивацию в восьми регионах на 33 объектах накопленного вреда, в том числе на свалках промышленных отходов. На сегодняшний день в этом списке значатся Брянская, Московская, Новгородская, Волгоградская, Челябинская области, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Ингушетия. Прежде в перечне субъектов, где должны были завершиться работы в 2019 году, были Смоленская область и Республика Северная Осетия-Алания, сейчас вместо них Минприроды внесло в список Новгородскую и Челябинскую области.

Один из самых проблемных объектов в Челябинской области - Челябинская городская свалка. Она работала с 1949 года до 11 сентября 2018 года и к тому моменту достигла размеров в 74 га. Сейчас полигон периодически тлеет, в нем протекают неконтролируемые процессы.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).