Воронежские ученые займутся разработкой постгеномных технологий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Ученые Воронежского государственного университета в рамках национального проекта "Наука" будут разрабатывать постгеномные технологии и новые системы информатизации. Об этом рассказал ТАСС на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Мы [региональные власти] напрямую в нацпроекте "Наука" не участвуем, но, безусловно, взаимодействуем с нашими университетами - они будут участниками этого проекта. Важно определить <...> специализацию, потому что можно взяться за все и не получить результата ни в одном направлении. Мы для себя выбрали несколько направлений: это так называемые постгеномные технологии (возникли на основе знаний о геномах живых систем и направлены на создание новых биотехнологий - прим. ТАСС) и информатизация", - сказал Гусев.

Он добавил, что работой в этих направлениях займутся ученые Воронежского государственного университета. "У нас есть классический университет, базовый вуз, который их будет отрабатывать. Мы готовы помогать и организационно, и даже финансово. Есть договоренности с ректором вуза, что мы такую совместную работу проведем", - уточнил собеседник агентства.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.