Минкомсвязь объявила конкурсы по подключению соцобъектов к интернету во всех регионах РФ

9 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ объявила конкурсы по подключению социально значимых объектов к интернету в двух оставшихся регионах РФ - Красноярском крае и Чувашской Республике - с общей начальной стоимостью контрактов почти 2,5 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно данным о госзакупках, начальная стоимость контракта в Чувашской Республике составляет порядка 300 млн рублей, в Красноярском крае - свыше 2,1 млрд рублей. Таким образом, с учетом объявленных ранее конкурсов Минкомсвязь разместила заказы на подключение соцобъектов к интернету во всех 85 субъектах РФ.

Ранее в Минкомсвязи сообщали, что в 14 регионах уже определились победители. Как уточняли ТАСС в пресс-службе министерства, в 12 из 14 регионов конкурсы выиграл "Ростелеком", в Ингушетии победил "Мегафон", а в Костромской области - "Связь-энерго", причем вместо запланированных 5,92 млрд рублей из бюджета будет израсходовано 2,75 млрд рублей. В оставшемся 71 регионе совокупная начальная стоимость контрактов составляет порядка 61 млрд рублей, следует из материалов с сайта госзакупок.

Конкурсы на подключение соцобъектов по всех регионах страны должны пройти до конца июля.

Всего в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" планируется подключить более 41 тыс. образовательных организаций, 32,9 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. органов госвласти и местного самоуправления, 5,7 тыс. пожарных частей и постов, 4,1 тыс. подразделений Росгвардии, 2,8 тыс. избиркомов субъектов и территориальных избиркомов, а также 160 участковых пунктов полиции.