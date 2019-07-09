Власти Чувашии направят более 150 млн рублей на обучение работников предприятий республики

ЧЕБОКСАРЫ, 9 июля. /ТАСС/. Почти 1 тыс. сотрудников предприятий Чувашии смогут пройти профессиональное обучение или переподготовку к 2024 году в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". На эти цели предусмотрено 152,5 млн рублей из консолидированного бюджета, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

"К 2024 году планируется обучить не менее 916 работников предприятий республики. На эти цели предусмотрено 152,5 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 143,7 млн рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 8,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в текущем году на обучение направят 325 работников 12 предприятий республики. В перечень учебных заведений входят такие федеральные и региональные образовательные организации, как МГТУ им. Н. Э. Баумана, ЦНТИ "Прогресс", Институт экономики, управления и социальных отношений, Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, Чебоксарский машиностроительный техникум, Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж и другие организации.

"Среди направлений обучения специалистов - бережливое производство, управление финансами и проектами, IT-технологии, экономическая и финансовая безопасность, робототехника, логистика, система менеджмента качества, продажи и маркетинг. Средний срок обучения составляет два месяца", - цитирует пресс-служба слова министра труда и социальной защиты Чувашии Сергея Димитриева.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевая цель нацпроекта - ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.