Кубанский судостроитель заключил на ИННОПРОМе контракты на поставку судов в четыре региона

ТАСС, 9 июля. Небольшая судостроительная верфь в Приморско-Ахтарском районе на Кубани, владельцами которой являются индивидуальный предприниматель Александр Цариценко и его отец, заключила на международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" контракты на поставки маломерных судов в четыре региона России, сообщил ТАСС во вторник бизнесмен.

Как рассказал Цариценко, он увлекался судоремонтной деятельностью с самого детства, участвовал в работе различных клубов. В 2005 году вместе с отцом они открыли небольшую судостроительную верфь и все это время работали над ассортиментом.

"За это время мы разработали и выпускаем около 40 наименований маломерных судов, есть гребные лодки. Подготавливаем полностью всю техническую документацию под производимую нами продукцию. В нашей стране такая продукция востребована. Сегодня на выставке ИННОПРОМе мы заключили пять контрактов: в Башкирию будут поставлены два судна "Касатка", в Санкт-Петербург - охотничья лодка картоп-класса, в Самарскую область - пятиметровая лодка, в Свердловскую - четырехметровая", - сказал Цариценко.

Предприниматель пояснил, что заключение этих контрактов стало возможным благодаря господдержке по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Предпринимателю компенсировали затраты на участие в международной выставке ИННОПРОМ, это позволило привести в Екатеринбург образец маломерного судна модели "Касатка". При производстве судна, которое представлено на выставке, применена инновационная гидродинамика, которая позволяет ему развивать скорость до 120 км в час и при этом не терять стабильности хода. Такое судно рассчитано на 10 пассажиров.

Глава региона Вениамин Кондратьев по итогам посещении экспозиции Краснодарского края особо выделил продукцию предпринимателя из Приморско-Ахтарского района, опубликовав у себя на странице в Facebook фотографию маломерного судна.

"Образец моторной лодки из Приморско-Ахтарска, на мой взгляд, заслуживает отдельного внимания: таких маломерных судов в крае больше никто не выпускает. Эту продукцию можно смело ставить на поток, особенно с учетом того, что мы - прибрежный регион. Да и в целом такие суда будут востребованы по всему российскому рынку, поскольку в стране развиты речные перевозки. К тому же отечественный товар будет для покупателей процентов на 70 выгоднее зарубежных аналогов, комплектующие ведь - наши", - написал у себя на странице глава региона.

Поддержка бизнеса

Развитие судостроительной и судоремонтной отрасли является одним из приоритетных направлений для Краснодарского края. На Кубани в акватории Черного и Азовского морей действуют девять морских портов. Судоремонтной деятельностью занимаются 13 из них, где работают более 600 человек. Накануне власти Краснодарского края, Ростовской области и Крыма на площадке международной выставки подписали соглашение о кооперации и развитии сферы судостроения и судоремонтной деятельности.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра. Краснодарский край принимает участие в выставке во второй раз, пять кубанских предприятий презентуют в этом году образцы экспортоориентированного товара.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.