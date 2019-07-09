СП РФ: расходы на инфраструктуру жилья в рамках нацпроекта должны вырасти вчетверо

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. На господдержку застройщиков жилья в части субсидирования объектов инфраструктуры в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", как полагает Счетная палата (СП) РФ, дополнительно потребуется до 500 млрд рублей. Об этом сообщил директор департамента экономического анализа СП Дмитрий Зайцев в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

"Дополнительная потребность в средствах по нацпроекту ["Жилье и городская среда"], которые нужно направить на обеспечение земельных участков необходимыми объектами инфраструктуры для достижения цели в 120 млн кв. м, которые запланированы по нацпроекту, оценивается примерно в 400-500 млрд рублей", - сказал он.

При этом, по словам Зайцева, объем субсидий регионам для стимулирования программ жилищного строительства согласно паспорту нацпроекта составляет порядка 184 млрд рублей. Регионы направляют эти субсидии на строительство социальной и транспортной инфраструктуры, в том числе школ и больниц, детских садов, а не на обустройство земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой, добавил представитель Счетной палаты.

О господдержке инфраструктуры в нацпроекте

Финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионах входит в федеральный проект "Жилье" (часть нацпроекта "Жилье и городская среда"), на эту задачу запланировано 183,7 млрд рублей на пять лет. До появления нацпроекта на федеральном уровне существовала подпрограмма "Стимул", которая входит в федеральную целевую программу "Жилище". Она затрагивала только социальную и дорожную инфраструктуру, однако позже в нее вошла и коммунальная инфраструктура. Уточняется, что "совокупный размер средств в рамках одного проекта по развитию территорий не может превышать 4 тыс. рублей в расчете на 1 кв. м общей площади жилых помещений, подлежащих вводу в эксплуатацию".

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.