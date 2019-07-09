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Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году

В настоящее время обсуждаются дизайн и тип документа, рассказал заместитель председателя правительства Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов Михаил Метцель/ТАСС
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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил заместитель председателя правительства Максим Акимов, курирующий в том числе вопросы развития цифровой экономики.

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"Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться на желания людей. Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы [к внедрению электронного паспорта], но еще раз говорю: это срок, который сейчас обсуждается, и решение по нему пока не принято", - сказал он.

Вице-премьер также рассказал, кто будет заниматься редактированием данных электронного идентификатора. По его словам, изменять информацию о владельце паспорта сможет "только МВД и орган, который будет записывать базовую информацию, но, естественно, только уполномоченный орган".

Дизайн и тип документа в настоящее время обсуждаются. "Шли дебаты о том, должен ли это быть носитель просто с QR-кодом, или с каким-то другим идентификатором, либо там нужен действительно чип", - пояснил Акимов.

Идеальной моделью нового паспорта вице-премьер назвал мобильное приложение, заверив, что персональные данные граждан РФ будут надежно защищены "российской криптографией по российскому стандарту".

Ранее Акимов одобрил концепцию перехода на электронные паспорта, предложенную НИИ "Восход" и Гознаком и поддержанную Минкомсвязью, сообщали ТАСС источники, знакомые с ходом обсуждения этой темы. О том, что вице-премьер одобрил одну из предложенных концепций, также писала газета "Ведомости", по информации которой в России может появиться две версии паспорта - на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищенном мобильном приложении. Как отмечало издание, приложение будет содержать цифровую копию паспортных данных, которые также будут записаны на чип карты, и иметь доступ к цифровому профилю и электронной подписи гражданина.

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