Минфин видит улучшение ситуации с утверждением региональных проектов в рамках нацпроектов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ситуация с утверждением региональных проектов, работающих на реализацию национальных проектов, в последний месяц значительно улучшилась. Об этом сообщил Минфин по итогам селекторного совещания с главами регионов, которое провел министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает Минфин.

"По сравнению с маем 2019 года улучшилась ситуация с утверждением в системе "Электронный бюджет" тех региональных проектов, которые работают на цели реализации национальных проектов. Из 3 400 региональных проектов сейчас в системе утверждено почти 80%. Около 30 регионов утвердили все свои региональные проекты", - говорится в сообщении по результатам совещания.

Отмечается, что хуже всего ситуация с регистрацией проектов складывается в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. "В основном такое отставание обусловлено остающимися вопросами регионов к методологии в части кодов бюджетной классификации и вопросами региональных финансовых органов по самой работе в системе "Электронный бюджет", - отметили в Минфине.

В результате обсуждения вопроса было решено завершить утверждение региональных проектов в кратчайшие сроки, а также проработать и утвердить планы их мероприятий.