Разработчикам российского ПО могут выделить порядка 15 млрд рублей до 2021 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Рабочая группа по направлению "Информационная безопасность" при АНО "Цифровая экономика" (среди учредителей - крупнейшие компании, связанные с технологическим сектором, и правительство РФ) одобрила выделение порядка 15 млрд руб. до 2021 года на поддержку разработчиков российского программного обеспечения (ПО). Об этом говорится в сообщении организации.

"Рабочая группа... в целом одобрила комплекс мер по финансовой поддержке проектов по созданию и модернизации отечественного программного обеспечения. После ряда технических доработок, которые планируется осуществить в течение июля, документ будет представлен в Минкомсвязи. Совокупный объем средств, которые смогут получить разработчики в период до 2021 года, составит порядка 15 млрд рублей", - отметили в АНО "Цифровая экономика".

Как пояснили в организации, соответствующий проект, описывающий механизмы поддержки отечественных разработчиков ПО, был представлен в докладе руководителя рабочей группы, президента группы компаний InfoWatch Натальи Касперской. По итогам обсуждения было предложено доработать предложенные механизмы и направления финансирования разработчиков в части детализации целевых субсидий на закупку операционных систем, кредитования заказчиков для перехода на отечественные системы автоматического проектирования, а также сроков реализации проектов и объемов финансирования, уточняется в сообщении.

Таким образом, рабочей группой было поддержано предложение в период до 2021 года выделить в рамках поддержки отечественных разработок ПО 5 млрд руб. из бюджета и 10 млрд руб. внебюджетных средств.

Разработка систем мер поддержки отечественных производителей, в том числе разработчиков программного обеспечения, предусмотрена федеральным проектом "Информационная безопасность" нацпроекта "Цифровая экономика".