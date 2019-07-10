Власти Ленобласти за три года направят более 12 млрд рублей на выполнение нацпроектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области направят более 12 млрд рублей в течение трех лет на реализацию национальных проектов в регионе, сообщила в среду начальник департамента проектного управления и государственных программ комитета экономического развития Ленобласти Евгения Таллер на форуме в рамках выставки-ярмарки "Агрорусь" в Петербурге.

"На выполнение задач национальных проектов планируется направить 12 млрд рублей до 2021 года. Из них 4 млрд рублей будут направлены из областного бюджета и 8 млрд [рублей] - из федерального", - сказала она.

На территории Ленинрадской области реализуется 51 федеральный проект. "Для выполнения нацпроектов областное правительство организовало проектные комитеты, курируемые четырьмя заместителями председателя правительства Ленинградской области", - уточнила Таллер. Проектные комитеты рассматривают и согласовывают ключевые проекты всех федеральных проектов. Далее параметры региональных составляющих федеральных проектов утверждает организационный штаб с участием губернатора Ленинградской области Алексадра Дрозденко.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.