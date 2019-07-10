В России создан консорциум по разработке и созданию решений для систем хранения данных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Российское предприятие по разработке микроэлектронной продукции GS Nanotech, компания "ДЕПО Электроникс" и Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) объявили о создании консорциума, который займется в России разработкой и производством решений и оборудования для систем хранения данных (СХД). Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Международной выставки ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге.

Разработка системных мер поддержки и объединение усилий российских компаний, занимающихся разработкой и производством технологических решений, в том числе для систем хранения данных, являются частью мероприятий национального проекта "Цифровая экономика".

Согласно сообщению компаний, стороны планируют создать экосистему российских компаний, которые объединят усилия по разработке и производству программно-аппаратных решений в области СХД, а также по созданию необходимого для систем хранения данных телекоммуникационного оборудования и других технологических решений. Так, по мнению подписантов соглашения, формирование подобной экосистемы будет способствовать росту цифрового суверенитета страны, а также содействовать продвижению и реализации проектов по разработке, проектированию и производству отечественных решений и оборудования для СХД, распространять лучшие практики на базе российских технологий и способствовать созданию новых рабочих мест.

По словам генерального директора GS Nanotech Евгения Масленникова, чьи слова приводятся в сообщении, на сегодняшний день в свете бурного развития ключевых цифровых технологий, таких как "большие данные", интернет вещей, роботизация и искусственный интеллект, назрела необходимость разрабатывать новые решения в области СХД, которые не ограничивали бы их функционал. "СХД на магнитных носителях, которые до сих пор занимают львиную долю в поставках такого типа оборудования в Россию, неспособны справляться с этими задачами. Закупая такие решения сегодня, завтра мы получим устаревшую и функционально ограниченную технику. Очевидно, что будущее за производительными All-Flash-решениями (система хранения данных на флэш-носителях, которая отличается большим быстродействием - прим. ТАСС)", - пояснил он.

Со своей стороны, генеральный директор "ДЕПО Электроникс" выразил уверенность, что формируемая экосистема станет основой для дальнейших инициатив в сфере интеграции российских разработчиков программного обеспечения и аппаратных решений. "За последние несколько лет отечественная IT-отрасль доказала, что способна создавать конкурентную продукцию, не уступающую мировым аналогам. Принятое соглашение должно ускорить процесс цифровой трансформации российского бизнеса", - подчеркнул он.

GS Nanotech - одно из ведущих в Восточной Европе предприятий по разработке, корпусированию и тестированию микроэлектронной продукции. "ДЕПО Электроникс" - российский разработчик и производитель вычислительной техники и комплексных решений с опытом построения сложных информационно-коммуникационных систем и глубокими компетенциями в области системной интеграции.