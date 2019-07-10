Власти Томска обещали решить проблемы с вывозом мусора в городе до 2 августа

ТОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Городские власти до 2 августа решат проблемы с вывозом мусора в Томске, где с 1 июля после смены оператора, ответственного за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), стали появляться мусорные кучи на улицах. В частности, утвердят логистику по вывозу мусора, установят недостающие контейнеры и закупят технику, сообщил в среду журналистам мэр Томска Иван Кляйн.

Ранее сообщалось, что реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами началась в Томске 1 июля с ряда проблем - после смены оператора по обращению с отходами люди жаловались на отсутствие контейнеров на площадках, а на улицах города стали появляться мусорные кучи. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что областной центр был не готов к старту реформы и поручил мэру Томска Ивану Кляйну наказать виновных и лично возглавить штаб по исправлению ситуации. Также губернатор освободил от должности главу департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Романа Мазура из-за плохого старта реформы в областном центре.

"(Планируем решить проблемы) до 2 августа. Садятся новые водители, они не знают маршрутов (расположения контейнерных площадок), надо, чтобы проехали несколько раз и мимо не проезжали. Следующая проблема - нехватка контейнеров… Техника недостающая, <…> нам не хватает 11 единиц техники", - сказал мэр.

Он добавил, что на технику для вывоза мусора муниципалитету требуется от 58 до 62 миллионов рублей, которые власти города планируют попросить у областной администрации. Также в настоящее время Томску не хватает 2,5-3 тысячи контейнеров. Тысячу мусорных баков уже заказали у управления ФСИН по Томской области, их поставят до 2 августа в Томске для ликвидации сложившегося дефицита, остальные закупят и установят в городе до сентября 2019 года.

"Очевидно, что были допущены просчеты, которые привели к тому, что своевременно не были закуплены необходимые контейнеры и техника для регионального оператора. Я создал комиссию, которая определит виновных и вынесет им наказание. Но для нас сейчас главное не это. Главное - навести порядок с вывозом ТКО", - отметил мэр.

С 1 июля в Томске в рамках реформы по обращению с ТКО был назначен оператор по вывозу твердых коммунальных отходов муниципальное "Спецавтохозяйство". Прежние операторы забрали собственные баки с мусорных площадок, при этом новые контейнеры появились не сразу, и жители выбрасывали мусор прямо на площадки, где были контейнеры. Постепенно оператор начал ставить свои контейнеры, уборка мусора стала круглосуточной, однако мусорные кучи все равно росли из-за несвоевременной уборки и плохой логистики по вывозу ТКО. Мэр Томска Иван Кляйн извинился перед горожанами "за нерасторопность отдельных своих чиновников, за недобросовестность бизнесменов, которые допустили эту ситуацию".

О реформе

С 1 января в России началась реформа отрасли обращения с мусором. Ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы были пересмотрены с тем, чтобы они обеспечивали сортировку, переработку мусора и позволили предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции. Целевые показатели реформы заложены в национальный проект "Экология".

В марте губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявлял, что реализуемая с начала 2019 года региональная программа реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) привела только к увеличению тарифов за вывоз мусора в сельских районах, чем вызвала недовольство жителей, однако никак не повлияла на качество утилизации отходов. Губернатор поручил вернуть тарифы на уровень 31 декабря 2018 года, создать новую программу обращения с ТКО, в том числе, предусмотреть средства областного и местного бюджетов на приобретение контейнеров.

Власти Томской области до 2024 года направят на реализацию нацпроекта "Экология" более 7 млрд рублей. Средства пойдут, в частности, на ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, ликвидацию объекта подземного захоронения пестицидов в селе Тегульдет, рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов в Северске и Новомихайловке, создание комплексной системы обращения с ТКО и условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов и покупку новых контейнеров для сбора мусора.