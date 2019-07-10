Госреестр лучших технологий строительства дорог станет доступен в сентябре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта России намерено до конца сентября запустить государственный реестр новых и наилучших технологий и материалов для дорожного строительства в электронном виде. Об этом в ходе совещания по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в регионах ЮФО и СКФО сообщил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса России Григорий Волков.

Ранее Минтранс предложил ввести госреестр новых и наилучших технологий и материалов для дорожного строительства в электронном виде и сделать его общедоступным, ведомство разработало соответствующие поправки в Градостроительный кодекс РФ.

"Сейчас уже прототип работает, мы надеемся, что до конца сентября запустим в эксплуатацию", - рассказал Волков.

По его словам, Минтранс намерен создать такую систему, которая позволит постоянно мониторить используемые технологии и выявлять отклонения. "Сегодня уже мы две технологии в рамках опытной эксплуатации завели", - сообщил Волков. Он пояснил, что только в том случае, если технологии себя оправдают, их можно будет в дальнейшем рекомендовать заказчикам.

"Соответствующие нормативно-правовые акты подготовлены, чтобы этот реестр был эффективным, сейчас проходит согласование в установленном порядке", - добавил представитель Минтранса РФ.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 регионах России. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти до 50,9% (260,5 тыс. км) по сравнению с 43,1% в 2017-м, а доля дорог в нормативном состоянии в городских агломерациях - вырасти вдвое, до 85%. Кроме того, предполагается на 10% снизить долю перегруженных федеральных и региональных трасс и ликвидировать половину мест концентрации ДТП.