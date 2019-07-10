Более 400 школ и 300 ФАП Нижегородской области подключат к интернету к 2021 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Более 400 школ и 300 ФАП Нижегородской области будут подключены к интернету в рамках национального проекта "Цифровая экономика" к 2021 году. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 968,5 млн рублей, сообщил в среду журналистами губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В Нижегородской области к 2021 году должны быть подключены более 1100 объектов, в числе которых: 413 школ, 321 фельдшерско-акушерский пункт, 13 фельдшерских пунктов, 74 пожарные части, 220 органов МСУ", - сказал Никитин.

По словам губернатора, работы пройдут поэтапно, порядка четверти социально-значимых объектов будут подключены уже до конца 2019 года.

"Крайне важно, что для школ - это доступность образовательных ресурсов, для ФАП - возможность развития телемедицины", - отметил Никитин.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

Национальный проект "Цифровая экономика" на срок до 2024 года включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.