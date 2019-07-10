Калининград первым получил отечественные мобильные медицинские комплексы по нацпроекту

КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Первые в России мобильные медицинские комплексы на базе автомобилей ГАЗ поступили в Калининград в рамках национального проекта "Здравоохранение". Комплексы будут задействованы в оказании медицинской помощи в отдаленных районах региона, сообщил в среду журналистам губернатор области Антон Алиханов на церемонии презентации машин.

"Мы, собственно, первый регион, в который такие новые комплексы отечественного производства были поставлены", - сказал Алиханов, уточнив, что машины прибыли в область по соглашению, заключенному с российской компанией "Группа ГАЗ".

В область поступили два комплекса. Общая стоимость машин с оборудованием порядка 26,9 млн рублей. В мобильных центрах есть рентген-кабинет, кабинет ультразвуковой и ЭКГ-диагностики, кабинет гинеколога. "Я думаю, что для нашего региона это не последняя поставка, нам, скорее всего, нужны будут такие комплексы не только в рамках нацпроекта", - сказал губернатор, добавив, что областные власти планируют закупку таких комплексов на средства, в том числе, регионального бюджета.

Задача, стоящая перед передвижными комплексами ранняя диагностика заболеваний жителей отдаленных населенных пунктов и оказание им квалифицированной медицинской помощи. "Такие кабинеты, по сути выездные, они будут помогать нам более пристально следить за здоровьем населения, на более ранних этапах, если заболевание есть, его выявлять и, соответственно, не допускать его развития, минимизируя последствия для здоровья", - подчеркнул он.

По словам губернатора, уже разработан план перемещения мобильных центров и максимум через две недели они начнут работу. Также определен состав медиков, которые будут работать в этих комплексах. Первым, по его словам, станет Полесский район в центральной части области.

Внедрение мобильных медицинских комплексов, по словам Алиханова, не отменяет развития системы фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на территории области. "Там, где это необходимо, ФАПы будут строиться", - сказал губернатор, отметив, что в текущем году в области планируется введение трех таких пунктов, но сама система в значительной степени уже была сформирована в прошлые годы. Мобильные медицинские центры менее затратны, при том, что в них будут работать высококвалифицированные специалисты, отметил губернатор. "На наш взгляд, это хорошая схема, не отменяющая при этом, конечно, постепенное, поэтапное развитие, эволюцию капитальных сооружений, зданий медицинского профиля", - сказал он.