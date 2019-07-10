Студенты в российских вузах смогут получать цифровую профессию одновременно с основной

СКОЛКОВО, 10 июля. /ТАСС/. Студенты российских вузов в будущем смогут обучаться цифровой специальности одновременно с получением основной профессии. Задача создать такие условия является частью реализации национальной программы (нацпроекта) "Цифровая экономика", сообщил журналистам в среду на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в Сколковском институте науки и технологий специальный представитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков.

Цифровые профессии - специальности, включающие компетенции и практические навыки в сфере цифровой экономики, которые будут востребованы в ближайшие пять-десять лет. Цифровые профессии можно освоить в дополнение к другой профессии при определенных базовых математических способностях и аналитическом мышлении. Среди таких специальностей - разработчики ПО для мобильных платформ, облачных сервисов, дата-аналитики, цифровые маркетологи, дизайнеры.

"Мы должны спроектировать систему, в которой студент каждого российского вуза мог бы за время своего обучения получить вторую, цифровую профессию. В рамках программы "Цифровая экономика" мы работаем над этой задачей", - сообщил Песков.

Реализация задачи возможна с помощью организации для студентов вузов специальных модулей, сетевых программ и других новых форматов обучения, из которых в итоге студент сможет "собрать" для себя необходимые компетенции для получения цифровой профессии, отметил спецпредставитель президента РФ.

"Задача, которая объединила всех нас в "Сколково", - это вызов системе образования. Образование в мире, а особенно в России, становится главным локомотивом научно-технического прогресса, <…> но времена с лекционными залами на 300-400 человек безвозвратно прошли. <...> Сейчас нужны другие схемы образования. Одна из задач "Острова" - не просто выработка таких систем, но и их дальнейшее распространение", - прокомментировал журналистам тенденции по внедрению в сферу образования форматов онлайн-обучения ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов.

"Остров 10-22"

Образовательный интенсив "Остров 10-22", который проходит в Сколковском институте науки и технологий с 10 по 22 июля, организован Министерством образования и науки, Агентством стратегических инициатив, Фондом "Сколково", РВК, Университетом "20.35", организацией "Цифровая экономика" и Платформой НТИ. Цель интенсива - активное вовлечение российских вузов в процессы трансформации системы образования, обеспечивающих технологический прорыв.

Ожидается, что в работе лабораторий и факультетов интенсива примут участие более 1,5 тыс. человек, среди которых будут представители 100 университетов, предприниматели, ученые и управленцы из 72 регионов РФ. Программа "Острова" предполагает организацию 328 мастер-классов, 67 лабораторий и 40 лекций.

Нацпрограмма

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.