Данные о расходах на нацпроекты будут опубликованы осенью

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Информация об исполнении федерального бюджета в части расходов на реализацию национальных проектов появится на едином портале бюджетной системы осенью 2019 года. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты" сообщили в пресс-службе Минфина.

"Публикация информации об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов на едином портале бюджетной системы планируется осенью текущего года, мы уже работаем над этим. В настоящее время Минфином России прорабатывается вопрос состава информации, подлежащей публикации, а также периодичности ее актуализации", - сказали в пресс-службе ведомства.

В Минфине пояснили, что информация о кассовом исполнении расходов по всему федеральному бюджету в открытом доступе публикуется на Едином портале бюджетной системы, а также Федеральным казначейством. "Доступ к этой информации есть у всех", - подчеркнул представитель Минфина.

Ранее издание "РБК" сообщило, что ежемесячная информация по данным об исполнении нацпроектов не публикуется для общественности. В статье издание ссылалось на отсутствие сведений на сайтах Минфина и Счетной палаты, а также на Едином портале бюджетной системы.

В пресс-службе Счетной палаты изданию сообщили, что ведомство ведет ежемесячный оперативный контроль за каждым нацпроектом, однако результаты публикуются поквартально.