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Новосибирский промпарк выиграл конкурс на установку на своей площадке ЦОДа 5G

Как сообщил гендиректор УК индустриального парка "Новосиб" Александр Осадчий, площадь комплекса составит 1 тыс. кв. м

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Новосибирский индустриальный парк "Новосиб" стал первым за Уралом, кто выиграл конкурс на установку Центра обработки данных (ЦОД) 5G на своей территории. Управляющая компания промпарка должна подготовить площадку для монтажа оборудования к 1 сентября 2019 года, сообщил в пятницу ТАСС гендиректор управляющей компании индустриального парка "Новосиб" Александр Осадчий.

"Индустриальный парк "Новосиб" стал участником нацпроекта "Цифровая экономика". Мы за Уралом первые выиграли конкурс [на установку] 5G комплекса. Под монтаж оборудования мы его должны сдать к 1 сентября. Уже делаем, подписаны договора. [Площадь комплекса составит] 1 тыс. кв. м", - сказал он.

Осадчий отметил, что проект будет реализовывать компания "Ростелеком". Общая потребляемая мощность электроснабжения составит 2,5 МВт.

В настоящее время "Новосиб" освобождает площадку под ЦОД и осуществляет перенос ранее работавшего на ней производства.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" разработан на срок до 2024 года и включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн руб.

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