"Чувство причастности": искусство на кончиках пальцев

Помощь в социализации и творческом росте людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), как и развитие инклюзивного образования, является одним из приоритетов социальной политики государства. В частности, эта задача обозначена в федеральном проекте "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Большое внимание этому вопросу сегодня уделяют и в учреждениях культуры: для людей с ОВЗ не только делают доступными пространства музеев и галерей, но и создают новые экскурсионные программы, а старые — адаптируют.

Так, в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина работает специальный отдел инклюзивных программ, который реализует проект "Доступный музей". В рамках него основную экспозицию музея, а также временные выставки могут посетить разные люди с особенностями здоровья: слабовидящие, маломобильные граждане, посетители с особенностями развития, глухие и слабослышащие.

О том, как внедряются инклюзивные практики в музее, как этим опытом сотрудники Пушкинского делятся со своими коллегами из регионов, а также роли искусства в жизни людей с инвалидностью корреспондент портала "Будущее России. Нацпроекты" узнавал, посетив несколько инклюзивных экскурсий в ГМИИ им. А. С. Пушкинского и пообщавшись с его сотрудниками и гостями. https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/680801