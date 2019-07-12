Единороссы предложили кабмину включить капремонт зданий детсадов в нацпроект "Демография"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" направила в правительство предложение использовать средства, выделяемые в рамках нацпроекта "Демография", на реконструкцию и капитальный ремонт зданий детских садов и яслей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба партии.

"Мы видим, что только путем строительства и выкупа новых зданий не во всех регионах удастся решить проблему дефицита мест в яслях и детсадах. Есть пустующие здания, аварийные корпуса, которые можно реконструировать, но таких вариантов использования федеральных средств нормативная база нацпроекта не предусматривает. Мы предлагаем это устранить", - приводит пресс-служба слова координатора проекта партии "Единая Россия" "Новая школа", депутата Госдумы Алены Аршиновой.

В свою очередь первый замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина отметила, что это предложение "направлено в правительство". Эта мера позволит решить предусмотренную нацпроектом задачу создать в текущем году 90 тыс. новых мест в яслях и детских садах, добавила она.

По ее словам, это решение было подготовлено по итогам работы партийной группы мониторинга за ходом реализации нацпроектов. "Эксперты посетили 20 регионов и на месте обсудили с жителями и представителями власти, как эту работу (по реализации нацпроектов - прим. ТАСС) можно ускорить и сделать более эффективной", - подчеркнула Баталина.