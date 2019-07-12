Нижегородские лесничества получат 100 единиц оборудования до конца года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области закупят около 100 единиц новой лесопатрульной, лесопожарной и лесовосстановительной техники до конца 2019 года в рамках нацпроекта "Экология". Об этом в пятницу журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, такого масштабного обновления лесной техники в Нижегородской области не было долгое время.

"В 2019 году в рамках национального проекта "Экология" лесники в ближайшее время получат еще около 100 единиц новой лесопатрульной, лесопожарной и лесовосстановительной техники", - сказал Никитин.

Глава региона отметил, что лесопожарные службы региона уже начали получать новое оборудование, первые два дрона нового поколения с увеличенной дальностью и временем полета поступили. С их помощью планируется уменьшить время обнаружения очагов возгорания в лесах региона.

"Мы приняли решение выделить дополнительное финансирование из областного бюджета на эти цели, ведь защита лесов от пожаров - это, по сути, защита здоровья нижегородцев", - отметил Никитин.

В пресс-службе главы региона ТАСС напомнили, что в 2018 году губернатор Нижегородской области принял решение выделить около 130 млн рублей на покупку новой автотехники для лесной службы региона.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).