В правительстве в октябре представят план по увеличению доступности паллиативной помощи

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минздрав, Минтруд и Минпромторг России совместно с Росздравнадзором и членами Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве РФ должны разработать дорожную карту, включающую меры по увеличению доступности и качества паллиативной помощи для россиян. Об этом говорится в протоколе заседания попечительского совета, текст которого имеется в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты" , оператором которого является ТАСС.

"Минздраву России (В. И. Скворцовой), Минтруду России (М. А. Топилину), Минпромторгу России (Д. В. Мантурову), Росдравнадзору (М. А. Мурашко) совместно с членами группы "Медицина и фармацевтика" Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере разработать и представить в правительство Российской Федерации дорожную карту по повышению качества и доступности паллиативной помощи", - говорится в тексте протокола.

Представить дорожную карту в правительство ведомства должны в срок до 1 ноября 2019 года.

Ранее Минздрав России изменил порядок расчета потребности препаратов для оказания паллиативной помощи. Если раньше потребность рассчитывалась, исходя из количества паллиативных коек, то теперь считается число реальных пациентов. По итогам заседания попечительского совета ведомству поручено привести в соответствие нормативные документы, а также внести изменения "в приказ Минздрава России от 1 августа 2012 г. № 54н "Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления" в части упрощения выписки наркотических и психотропных лекарственных препаратов на дому". Эти изменения ведомство должно проработать до 19 августа.

Разъяснения о порядке перевозки психотропных препаратов и опиоидных анальгетиков Минздрав России должен разработать и направить в субъекты в ближайшие две недели. Кроме того, ведомству совместно с МВД и Росгвардией поручено оптимизировать требования "к технической укрепленности и инженерной защищенности мест хранения лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в том числе с учетом необходимости дифференцированного подхода к таким требованиям в зависимости от массы чистого вещества, а не от сроков расходования запасов указанных лекарственных препаратов в конкретном месте хранения".

Улучшение качества и увеличение доступности медицинской помощи, в том числе в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, является целями национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".