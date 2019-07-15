Росприроднадзор проверит, как Подмосковье контролирует работу свалок

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) планирует в III квартале 2019 года проверить, как правительство Московской области исполняет полномочия по контролю за состоянием окружающей среды и работой мусорных полигонов, поскольку из региона поступают жалобы от жителей. Об этом в интервью ТАСС рассказала руководитель ведомства Светлана Радионова.

"Исходя из того, что с начала года к нам поступило достаточно большое количество жалоб по вопросам строительства и эксплуатации полигонов, мусоросжигательных заводов и так далее, а это является основанием для проведения проверок, мы, действительно, планируем в третьем квартале 2019 года проверку переданных полномочий и проверку их исполнения именно Московской областью. Об этом мы сообщили в Министерство природных ресурсов и экологии России и получили поддержку", - сказала она.

Радионова отметила, что аналогичные проверки планируются по всей России, потому что "перед надзором все равны: и Московская область, и остальные регионы". По ее словам, пока рано предполагать, что может стать итогом таких проверок.

В пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина ТАСС сообщили, что знают о предстоящей проверке полномочий Подмосковья. "Это ожидаемая внеплановая проверка. В рамках соглашения Росприроднадзор обязан контролировать порядок исполнения переданных полномочий", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что с сентября 2018 года контроль за действующими полигонами находится в компетенции Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Московской области в 2016 году единственной из регионов передали полномочия по контролю за работой мусорных полигонов и захоронению отходов, ранее они были на федеральном уровне. Например, 3 августа 2018 года Росприроднадзор по поручению главы Минприроды Дмитрия Кобылкина должен был проверить обстановку на закрытой части свалки "Ядрово" в Волоколамском районе. Синтетическая мембрана, накрывающая ее, из-за жары и функциональных особенностей раздулась, как аэростат. Росприроднадзор не смог "зайти" на сам полигон и проконтролировал содержание вредных веществ в атмосфере вокруг его территории.